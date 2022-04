L’Inter batte il Verona e mette pressione al Milan: la Juventus rimonta il Cagliari e blinda il 4° posto | CLASSIFICA

9 Aprile 2022 22:46

L’Inter batte 2-0 il Verona e torna seconda in classifica, la Juventus batte 1-2 in rimonta in Cagliari e blinda il quarto posto in classifica

Due big in campo nella 32ª Giornata di Serie A, non stecca nessuna delle due. La prima a scendere in campo è l’Inter, vittoriosa per 2-0 contro il Verona. I nerazzurri sbrigano subito la pratica scaligera: nella prima mezz’ora i gol di Barella e Dzeko, entrambi su assist di un super Ivan Perisic, hanno messo la gara in discesa. I ragazzi di Inzaghi, con una partita da recuperare, salgono al secondo posto in classifica ad appena un punto di distacco dal Milan impegnato domani sera contro il Torino. Blinda il quarto e ultimo posto utile per la prossima Champions League la Juventus. I bianconeri superano 1-2 in rimonta un combattivo Cagliari e tengono a debita distanza la Roma, impegnata domani in casa contro la Salernitana, fanalino di coda del campionato. La rete iniziale di Joao Pedro spaventa i ragazzi di Max Allegri che si vedono annullare un gol di Pellegrini che colpisce un incolpevole Rabiot sul braccio. De Ligt pareggia i conti prima del duplice fischio, nella ripresa Vlahovic sigla la rete che vale tre punti pesantissimi.

Risultati 32ª Giornata di Serie A

Sabato 9 aprile

Ore 15:00

Empoli-Spezia 0-0

Ore 18:00

Inter-Verona 2-0 (22’ Barella, 30’ Dzeko)

Ore 20:45

Cagliari-Juventus 1-2 (10’ Joao Pedro, 45’ De Ligt, 75’ Vlahovic)

Domenica 10 aprile

Ore 12:30

Genoa-Lazio

Ore 15:00

Napoli-Fiorentina

Sassuolo-Atalanta

Venezia-Udinese

Ore 18:00

Roma-Salernitana

Ore 20:45

Torino-Milan

Lunedì 11 aprile

Ore 20:45

Bologna-Sampdoria

Classifica Serie A

Milan 67 Inter 66 Napoli 66 Juventus 62 Roma 54 Lazio 52 Atalanta 51 Fiorentina 50 Verona 45 Sassuolo 43 Torino 38 Empoli 34 Bologna 34 Udinese 33 Spezia 33 Sampdoria 29 Cagliari 25 Venezia 22 Genoa 22 Salernitana 16

Classifica marcatori Serie A