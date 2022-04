Serie D, risultati e classifica: pari tra Sant’Agata e San Luca, ok la Cittanovese

3 Aprile 2022 18:15

Tutti i risultati della 31ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

Si è disputata questo pomeriggio la 31ª giornata del girone I di Serie D. Pari nel big match tra seconda (Cavese) e prima (Gelbison), terminato 0-0. Lamezia e Acireale, che hanno rispettivamente una e due gare in meno, potrebbero approfittarne. In zona playoff ok la Cittanovese, che ne rifila 3 al Biancavilla, mentre Sant’Agata e San Luca fanno 2-2, così come il Castrovillari a Trapani. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 31ª GIORNATA SERIE D

DOMENICA 3 APRILE

ore 15:00

Cavese-Gelbison 0-0

Cittanovese-Biancavilla 3-1

Paternò-Portici 1-1

Rende-Giarre 0-0

Sant’Agata-San Luca 2-2

Trapani-Castrovillari 2-2

RINVIATE

Acireale-Licata

Sancataldese-Troina

CLASSIFICA SERIE D