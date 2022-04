Serie D, risultati e classifica: l’Acireale batte la capolista, il derby reggino è della Cittanovese

14 Aprile 2022 17:06

Risultati e classifica del girone I di Serie D al termine del 33° turno, quello infrasettimanale

Si scuote la vetta nel girone I di Serie D, ma al momento non cambia. La Gelbison perde in casa dell’Acireale, che accorcia a -8 ma ha tre gare in meno e potrebbe stravolgere gli equilibri in alto. Non ne approfittano Cavese e Lamezia Terme, che nello scontro diretto non vanno oltre il 2-2. Il derby reggino tra Cittanovese e San Luca è dei padroni di casa, che vincono di misura. Altro successo per il Sant’Agata, che batte il Portici di misura e consolida il quinto posto.

RISULTATI 33ª GIORNATA SERIE D

MERCOLEDI’ 14 APRILE

ore 15:00

Acireale-Gelbison 1-0

Cavese-Lamezia 2-2

Cittanovese-San Luca 2-1

Paternò-Real Aversa 0-1

Rende-Biancavilla 1-0

Sant’Agata-Portici 1-0

Sancataldese-Castrovillari 0-0

Santa Maria Cilento 2-1

Trapani-Licata

CLASSIFICA SERIE D