Pallacanestro Viola, è una Pasqua dolcissima! Perdono Sant’Antimo, Torrenova e Tarano: Playoff più vicini | CLASSIFICA

17 Aprile 2022 20:30

Pasqua dolcissima per la Pallacanestro Viola: i neroarancio battono Ragusa, si salvano aritmeticamente e si avvicinano maggiormente ai Playoff. Davanti perdono Sant’Antimo, Torrenova e Taranto

Una dolce sorpresa nell’uovo di Pasqua della Pallacanestro Viola. Nel Sabato Santo che anticipa la Pasqua i neroarancio hanno ottenuto la salvezza matematica battendo la Virtus Kleb Ragusa e, con 3 giornate al termine del campionato, attendevano con ansia i risultati delle sfide di chi li precede in classifica. Tre buone notizie che coincidono con altrettante sconfitte. Già nella serata di ieri erano arrivati il ko di Sant’Antimo in trasferta a Ruvo e quello di Taranto sul campo di Bisceglie. Nella serata odierna si è completato il tris con la sconfitta di Torrenova nel derby siculo contro Agrigento. Discorso Playoff che torna aperto ad ogni risultato. La Pallacanestro Viola dista due lunghezze da Sant’Antimo e Torrenova che si sfideranno nell’ultima giornata, turno in cui la Viola giocherà contro Taranto che oggi dista 4 punti in classifica. Nelle prossime settimane contro Monopoli, Salerno e Taranto 3 chance per alimentare il sogno Playoff in un finale di stagione tutto da vivere.

Risultati 27ª Giornata Serie B Girone D

Sabato 16 aprile

Forio Basket 1977-Del.Fes Avellino 60-72

Meta Formia-Virtus Arechi Salerno 65-105

BPC Virtus Cassino -Lapietra Monopoli 92-86

Pall. Viola Reggio Calabria-Virtus Kleb Ragusa 75-70

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Geko PSA Sant’Antimo 72-66

Lions Basket Bisceglie-CJ Basket Taranto 89-85

Domenica 17 aprile

Fidelia Torrenova-Moncada Energy Agrigento 59-62

Pavimaro Molfetta-Bava Pozzuoli 86-78

Classifica Serie B Girone D

Moncada Energy Agrigento 48

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 38

Lions Basket Bisceglie 36

Virtus Arechi Salerno 34

Virtus Kleb Ragusa 34

CJ Basket Taranto 32

Fidelia Torrenova 30

Geko PSA Sant’Antimo 30

Pall. Viola Reggio Calabria 28

Pavimaro Molfetta 22

BPC Virtus Cassino 20

Bava Pozzuoli 18

Del.Fes Avellino 18

Lapietra Monopoli 16

Forio Basket 1977 16

Meta Formia 2