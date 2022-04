Cosenza beffato, show del Lecce di Baroni: risultati e classifica Serie B

5 Aprile 2022 21:22

Come cambia la classifica di Serie B dopo le gare di oggi, tra cui Reggina-Benevento e Spal-Cosenza

Che beffa. Cosenza raggiunto ancora in pieno recupero, come accaduto già di recente in altre occasioni: una splendida punizione di Salvatore Esposito permette infatti alla Spal di raggiungere il 2-2 nel finale. Sarebbe stata una vittoria pesante per gli uomini di Bisoli, che avrebbero scavalcato l’Alessandria e il Vicenza in zona playout, avvicinando gli stessi ferraresi. Dal basso, scatto d’orgoglio del Pordenone, che regola il Frosinone. Anche per questo, qualche rammarico rimane in caso di Reggina, che in caso di vittoria sarebbe andata a -4 dall’ottavo posto. In vetta resta la Cremonese, che batte di misura l’Alessandria, mentre il Lecce dell’ex amaranto Baroni fa lo show a Terni sulle ali della grande coppia Coda-Strefezza. E chi li ferma più? Di seguito risultati e classifica aggiornata.

RISULTATI 33ª GIORNATA SERIE B

MARTEDI’ 5 APRILE

ore 19:00

Cremonese-Alessandria 2-1

Pordenone-Frosinone 2-0

Reggina-Benevento 0-3

Spal-Cosenza 2-2

Ternana-Lecce 1-4

MERCOLEDI’ 6 APRILE

ore 14:00

Parma-Como

ore 19:00

Cittadella-Perugia

Vicenza-Crotone

Monza-Ascoli

Pisa-Brescia

CLASSIFICA SERIE B