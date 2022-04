Serie B: il Cosenza ringrazia la Reggina, il Crotone fa il colpaccio ma retrocede in Serie C | CLASSIFICA

25 Aprile 2022 17:26

I risultati delle gare delle 15 della 36ª giornata di Serie B e la classifica aggiornata

Calabria calcistica divisa: c’è chi sorride e spera, c’è chi piange. Se la Reggina fa un mezzo regalo al Cosenza – strappando il pari ad Alessandria e permettendo ai lupi, vittoriosi contro il Pordenone, di accorciare a -2 sui piemontesi – il Crotone si sveglia troppo tardi e mette a segno il colpaccio più inutile della storia. I ragazzi di Modesto travolgono una Cremonese frastornata e sorpresa, gli rifilano tre reti in 40 minuti e provano a sperare, ma non serve a nulla: la sopracitata vittoria del Cosenza, infatti, lascia i pitagorici a -6 dalla zona playout a due giornate dal termine e, in virtù degli scontri diretti a sfavore coi Lupi, saluta la Serie B con due giornate d’anticipo. Nelle altre sfide, il Lecce vince il big match col Pisa, torna primo e ora sogna davvero il ritorno in A, mentre per il Monza e per il portiere Di Gregorio è un pomeriggio da incubo a Frosinone: troppi errori del portiere brianzolo e 4-1 finale dei ragazzi di Grosso. Di seguito risultati delle gare delle 15 e classifica aggiornata.

RISULTATI 36ª GIORNATA SERIE B

LUNEDI’ 25 APRILE

ore 12:30

Ascoli-Cittadella 0-0

ore 15:00

Alessandria-Reggina 0-0

Cosenza-Pordenone 3-1

Crotone-Cremonese 3-1

Frosinone-Monza 4-1

Lecce-Pisa 2-0

ore 18:00

Benevento-Ternana

Brescia-Spal

Como-L.R. Vicenza

ore 20:30

Perugia-Parma

