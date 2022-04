Serie B, l’Alessandria vince e allontana Cosenza e Crotone: risultati e classifica

9 Aprile 2022 15:53

I risultati del sabato della 34ª giornata di Serie B e la classifica aggiornata: l’Alessandria stacca Cosenza e Crotone, in attesa che giochino domani

L’Alessandria chiama, ora Cosenza e Crotone dovranno rispondere. I grigi si aggiudicano lo scontro diretto contro il Pordenone, in questo sabato di Serie B, allontanando momentaneamente le due calabresi, impegnate domani in casa rispettivamente contro Monza e Ternana. Al momento, in attesa di queste due gare, Corazza e compagni vanno a +4 su Vicenza e Cosenza e a +8 sul Crotone, accorciando altresì a -5 sulla Spal, sconfitta al Via del Mare dal lanciatissimo Lecce di Baroni. Nell’altra sfida, colpaccio Cittadella a Como. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 34ª GIORNATA SERIE B

SABATO 9 APRILE

ore 14:00

Alessandria-Pordenone 2-0

Como-Cittadella 1-2

Lecce-Spal 1-0

ore 16:15

Frosinone-Cremonese

DOMENICA 10 APRILE

ore 14:30

Benevento-Vicenza

ore 15:30

Ascoli-Reggina

Cosenza-Monza

Crotone-Ternana

Perugia-Pisa

LUNEDI’ 11 APRILE

ore 20:30

Brescia-Parma

CLASSIFICA SERIE B