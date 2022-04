Serie B, risultati e classifica: Reggina a 44, il Cosenza affonda

2 Aprile 2022 16:40

Tutti i risultati del sabato relativi alla 32ª giornata di Serie B e la classifica aggiornata

Frena la capolista. La Cremonese impatta sull’1-1 contro la Reggina, si fa avvicinare dal Lecce (vittorioso di misura contro il Frosinone) e attende il Pisa, di scena a Benevento. L’Ascoli fa il triplo salto dopo la vittoria nel finale contro il Pordenone, mentre la Reggina sale a 44, condividendo la decima piazza con Cittadella e Ternana (la seconda ha violato il campo della prima). A picco il Cosenza, che spreca un altro match point cadendo per 1-3 in casa contro il Parma, mentre Alessandria e Spal fanno pari e non si smuovono. Ora, la classifica, è spaccata definitivamente: le prime 8 e le ultime 5 fanno quasi campionato a sé.

RISULTATI 32ª GIORNATA SERIE B

SABATO 2 APRILE

ore 14:00

Alessandria-Spal 2-2

Ascoli-Pordenone 1-0

Cittadella-Ternana 1-2

Cosenza-Parma 1-3

Cremonese-Reggina 1-1

Lecce-Frosinone 1-0

ore 16:15

Benevento-Pisa

DOMENICA 3 APRILE

ore 15:30

Brescia-Vicenza

Como-Monza

Crotone-Perugia

CLASSIFICA SERIE B