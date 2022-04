Risultat 28ª Giornata di Serie B, Girone D: la Viola batte Monopoli e aggancia la zona Playoff! | CLASSIFICA

24 Aprile 2022 21:00

La Pallacanestro Viola batte Monopoli e aggancia la zona Playoff: Torrenova ko, si ferma anche Taranto, Sant’Antimo ottiene un successo prezioso su Bisceglie

Finalmente l’aggancio alla zona Playoff! Dopo diversi turni passati a pari punti, ma al 9° posto in classifica sotto Sant’Antimo, avanti negli scontri diretti, la Pallacanestro Viola occupa l’8° posto in classifica, l’ultimo utile per l’accesso ai Playoff. I reggini superano 67-72 Monopoli in una delicata trasferta e sfruttano il ko di Torrenova a Pozzuoli per superare i siciliani che, in caso di arrivo a pari punti, pagheranno lo svantaggio negli scontri diretti. Davanti si ferma anche Taranto (ultima avversaria stagionale della Viola) sconfitta da Molfetta 71-82. Vittoria per Sant’Antimo che supera in rimonta Bisceglie 87-82.

Risultati 28ª Giornata Serie B Girone D

Domenica 24 aprile

Del.Fes Avellino-Meta Formia 118-47

Moncada Energy Agrigento-Forio Basket 1977 73-47

Bava Pozzuoli-Fidelia Torrenova 73-71

CJ Basket Taranto-Pavimaro Molfetta 71-82

Geko PSA Sant’Antimo-Lions Basket Bisceglie 87-82

Lapietra Monopoli-Pall. Viola Reggio Calabria 67-72

Virtus Arechi Salerno-BPC Virtus Cassino 71-67

Virtus Kleb Ragusa-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Classifica Serie B Girone D