Serie B, domenica nera per la Calabria: Cosenza e Crotone a picco. I risultati e la classifica aggiornata

10 Aprile 2022 17:58

Tutti i risultati della 34ª giornata di Serie B e la classifica aggiornata

Domenica nera per la Calabria in Serie B. La Reggina perde ad Ascoli e, seppur debba dire addio ai playoff, ha ormai in saccoccia la salvezza. Discorso diverso, molto diverso, per Cosenza e Crotone, che speravano di poter ottenere punti importanti davanti ai propri tifosi. Lo sperava meno la squadra di Bisoli, di fronte a un Monza lanciato verso la A: Valoti e Gjtkjaer chiudono la pratica in un’ora, finisce 0-2. Qualche speranza in più, invece, per la compagine di Modesto, che ospitava una Ternana che ha ormai quasi nulla da chiedere: dopo il vantaggio illusorio di Golemic in avvio, però, Partipilo e Defendi la ribaltano e inguaiano i pitagorici, che a quattro gare dal termine restano a -4 da Vicenza e Cosenza, appaiate a 25 e in lotta per un posto ai playout, in questo momento però appeso a un filo per via del -4 dall’Alessandria (con solo un punto in più non si disputerebbero gli spareggi).

RISULTATI 34ª GIORNATA SERIE B

SABATO 9 APRILE

ore 14:00

Alessandria-Pordenone 2-0

Como-Cittadella 1-2

Lecce-Spal 1-0

ore 16:15

Frosinone-Cremonese 2-1

DOMENICA 10 APRILE

ore 14:30

Benevento-Vicenza 1-0

ore 15:30

Ascoli-Reggina 2-0

Cosenza-Monza 0-2

Crotone-Ternana 1-2

ore 18:00

Perugia-Pisa

LUNEDI’ 11 APRILE

ore 20:30

Brescia-Parma

CLASSIFICA SERIE B