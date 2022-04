Risultati 26ª Giornata Girone D di Serie B: Viola ko a Sant’Antimo, per i Playoff serve un miracolo | CLASSIFICA

10 Aprile 2022 21:52

La Pallacanestro Viola perde la delicata trasferta di Sant’Antimo: i neroarancio rischiano di veder sfumare il sogno Playoff

Dopo il ko di Cassino arriva un’altra brusca frenata per la Pallacanestro Viola. I neroarancio vengono sconfitti 75-69 da Sant’Antimo nella delicata trasferta che metteva in palio due punti pesanti e una buona fetta di postseason. I partenopei, infatti, sono la squadra che precede la Pallacanestro Viola in classifica e vantano 6 punti (3 vittorie) di vantaggio. Alla fine della regular season mancano appena 4 gare e il margine di errore è ridotto al minimo. Ai reggini servirà vincere tutte e 4 le gare che mancano in calendario e poi incrociare le dita…

Risultati 26ª Giornata Girone D di Serie B

Domenica 10 aprile

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Forio Basket 1977 88-67

Moncada Energy Agrigento-Bava Pozzuoli 92-71

Geko PSA Sant’Antimo-Pall. Viola Reggio Calabria 75-69

Del.Fes Avellino Pavimaro-Molfetta 66-57

Lapietra Monopoli-Lions Basket Bisceglie 59-93

Virtus Arechi Salerno-Fidelia Torrenova 85-78

CJ Basket Taranto-BPC Virtus Cassino 94-74

Da recuperare: Virtus Kleb Ragusa-Meta Formia

