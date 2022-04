Risultati 25ª Giornata Serie B Girone D: Sant’Antimo e Salerno allungano sulla Viola, prossimo turno decisivo! | CLASSIFICA

3 Aprile 2022 20:46

Pallacanestro Viola sconfitta a Cassino, le squadre in zona Playoff non sbagliano: Sant’Antimo e Salerno allungano, il prossimo turno rischia già di essere decisivo

Brutto stop quello della Pallacanestro Viola fermata nell’anticipo del sabato da Cassino. I neroarancio inciampano nella rincorsa al treno Playoff sconfitti 72-70 in terra laziale da una pesante bomba di Provenzani con pochi secondi rimasti sul cronometro. Le notizie peggiori però sarebbero arrivate oggi. Salerno impegnata a Forio e e Sant’Antimo in trasferta a Formia, non perdono il passo. Salerno rifila un netto +30 (49-79) agli avversari trascinata dai 27 punti di Rinaldi, Sant’Antimo si impone 50-93 sul fanalino di coda Formia con Roberto Maggio best scorer (21 punti). Il prossimo turno mette in palio punti pesantissimi per la zona Playoff. La Pallacanestro Viola affronterà proprio Sant’Antimo che attualmente risulta a +2 in classifica, Salerno e Torrenova si sfidano in un delicato scontro diretto, Taranto affronterà in casa Cassino. Sarà vietato sbagliare.

Risultati 25ª Giornata Girone D di Serie B

Sabato 2 aprile

BPC Virtus Cassino-Pall. Viola Reggio Calabria 72-70

Domenica 3 aprile

Forio Basket 1977-Virtus Arechi Salerno 49-79

Pavimaro Molfetta-Lapietra Monopoli 98-90

Lions Basket Bisceglie-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 74-79

Meta Formia-Geko PSA Sant’Antimo 50-93

Fidelia Torrenova-Virtus Kleb Ragusa 80-81

Moncada Energy Agrigento-CJ Basket Taranto 72-61

Da recuperare:

30/06/2022 Bava Pozzuoli-Del.Fes Avellino

La classifica del Girone D di Serie B

Moncada Energy Agrigento 44 * Tecnoswitch Ruvo di Puglia 34 Lions Basket Bisceglie 32 ** Virtus Arechi Salerno 30 * Virtus Kleb Ragusa 30 * CJ Basket Taranto 30 Fidelia Torrenova 30 Geko PSA Sant’Antimo 28 Pall. Viola Reggio Calabria 26 Pavimaro Molfetta 20 * Bava Pozzuoli 18 BPC Virtus Cassino 18 Lapietra Monopoli 16 * Forio Basket 1977 16 * Del.Fes Avellino 14 ** Meta Formia 2 *

* Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare