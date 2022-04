Risultati 25ª Giornata Serie B Girone D: la Viola perde a Cassino, Sant’Antimo può allungare | CLASSIFICA

2 Aprile 2022 20:58

Pallacanestro Viola sconfitta a Cassino: i reggini rischiano di perdere contatto dalla zona Playoff. Sant’Antimo impegnata a Formia può allungare prima dello scontro diretto

Passo falso per la Pallacanestro Viola sconfitta 72-70 a Cassino nell’anticipo della 25ª Giornata del Girone D di Serie B. I reggini hanno chiuso in vantaggio il primo tempo, ma hanno sofferto la rimonta dei laziali nella ripresa, finendo per capitolare in un finale punto a punto sotto le bombe di Ly-Lee e Provenzani. I ragazzi di coach Bolignano hanno mancato il doppio appuntamento con la salvezza matematica e con l’aggancio, per una notte, alla zona Playoff. E la notizia peggiore rischia di arrivare domani: Sant’Antimo giocherà in trasferta sul campo di Formia, ultima in classifica, potendo allungare di due punti sulla Viola in caso di vittoria. Il rimpianto è anche legato allo stop forzato di una fra Torrenova e Ragusa che si affronteranno in un decisivo scontro diretto. Il prossimo turno i neroarancio affronteranno Sant’Antimo, una gara che sarà vietato fallire.

Risultati 25ª Giornata Girone D di Serie B

Sabato 2 aprile

BPC Virtus Cassino-Pall. Viola Reggio Calabria 72-70

Domenica 3 aprile

Forio Basket 1977-Virtus Arechi Salerno

Pavimaro Molfetta-Lapietra Monopoli

Lions Basket Bisceglie-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Meta Formia-Geko PSA Sant’Antimo

Fidelia Torrenova-Virtus Kleb Ragusa

Moncada Energy Agrigento-CJ Basket Taranto

Da recuperare:

30/06/2022 Bava Pozzuoli-Del.Fes Avellino

La classifica del Girone D di Serie B

Moncada Energy Agrigento 42 * Lions Basket Bisceglie 32 ** Tecnoswitch Ruvo di Puglia 32 CJ Basket Taranto 30 Fidelia Torrenova 30 Virtus Arechi Salerno 28 * Virtus Kleb Ragusa 28 * Geko PSA Sant’Antimo 26 Pall. Viola Reggio Calabria 26 Pavimaro Molfetta 18 * Bava Pozzuoli 18 BPC Virtus Cassino 18 Lapietra Monopoli 16 * Forio Basket 1977 16 * Del.Fes Avellino 14 * Meta Formia 2 *

* Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare