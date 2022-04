Catanzaro, botte da orbi nella gara tra Cropani e Petronà: il VIDEO della maxi rissa

1 Aprile 2022 16:33

Maxi rissa nel match tutto catanzarese tra Cropani e Petronà: il VIDEO

Momenti concitati, domenica scorsa, nel derby di Terza Categoria tutto catanzarese tra Cropani e Petronà. La gara, terminata col risultato di 0-3, è stata contrassegnata – nelle battute finali – da una maxi rissa nei pressi della bandierina del calcio d’angolo. Spintoni e pugni tra alcuni componenti delle due squadre, come si può vedere dal video in basso realizzato dal Quotidiano del Sud. Lo stesso quotidiano, poi, riporta le parole dei due presidenti, che hanno minimizzato sull’accaduto. Il numero uno dell’Asd Cropani, Antonio Romeo, ha spiegato che “non c’è stato nessun litigio e aggressioni tra la dirigenza del Cropani e quella della squadra del Petronà. Abbiamo solo cercato di dividere i due calciatori che hanno avuto solo un diverbio”. Il patron del Petronà, Fortunato Gentile, ha invece affermato che “le società sono sempre in ottimi rapporti e non vi è stata alcuna rissa tra dirigenti, è stata una scaramuccia tra giovani calciatori”.