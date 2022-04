Ex Reggina, bufera su Acerbi. I tifosi: “ride dopo il gol di Tonali, via dalla Lazio”. Lui precisa: “era risata isterica”

25 Aprile 2022 12:40

Bufera sull’ex difensore della Reggina Francesco Acerbi per la risata subito dopo l’1-2 di ieri del Milan in pieno recupero in casa della Lazio: i tifosi biancocelesti lo attaccano, lui precisa a fine gara

La lotta Scudetto in Serie A si fa sempre più interessante, Milano batte Roma 2-0: tris Inter contro la Roma dell’ex Mourinho, a cui ha risposto ieri sera il Milan battendo all’Olimpico la Lazio con la rete di Tonali in pieno recupero. A far discutere è, però, la bufera su Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste e della Nazionale, infatti, è stato immortalato mentre si lasciava andare ad un sorriso subito dopo l’1-2. Successivamente, Marusic si è avvicinato arrabbiatissimo al compagno per urlargli qualcosa a pochi centimetri dalla faccia. Per questo, non sono mancate le polemiche, soprattutto sui social, con i tifosi della Lazio che hanno addirittura “invitato” l’ex difensore della Reggina ad andare via da Roma.

Poco dopo il fischio finale, però, sono arrivate le precisazioni. Prima del tecnico Maurizio Sarri, che ha chiesto all’ambiente di non creare polemiche e che quella risata era probabilmente amara, di nervosismo, per la beffa finale. Tesi confermata anche dallo stesso Acerbi: “Ora basta – ha chiosato su Instagram – Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me”.