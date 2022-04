Riorganizzazione delle frequenze tv in Calabria: domani 16 Comuni passano al digitale terreste di ultima generazione

26 Aprile 2022 11:46

Domani, mercoledì 27 aprile, in altri 16 Comuni della Calabria parte la rivoluzione della tv digitale terreste di ultima generazione

Domani, mercoledì 27 aprile, in altri 16 Comuni della Calabria parte la rivoluzione della tv digitale terreste di ultima generazione (dvb-t2). Per continuare a vedere l’intera offerta tv – nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente – si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi. La programmazione regionale della Calabria sarà comunque sempre visibile sul canale 821.

I Comuni che saranno coinvolti domani alle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono:

• Belvedere Marittimo • Bonifati • Cetraro • Diamante • Drapia • Fuscaldo • Grisolia • Paola • Praia a Mare • San Lucido • San Nicola Arcella • Sangineto • Santa Maria del Cedro • Scalea • Tortora • Verbicaro.