Riforme: Brescia, ‘sport in costituzione, ok testo in commissione’

27 Aprile 2022 15:51

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – ‘La commissione ha approvato la proposta di legge che introduce lo sport in Costituzione, nello stesso identico testo votato già al Senato. Grazie a un iter rapido, voluto da tutte le forze politiche, si riconosce con un nuovo comma all’articolo 33 della nostra Carta il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Insieme alla riforma già in vigore sulla tutela dell’ambiente, questa proposta traccia la strada per un nuovo umanesimo” lo dichiara Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore del provvedimento.

‘L’ok arriva nella stessa giornata in cui il Senato ha approvato definitivamente la proposta di legge sull’insularità. Aspettiamo presto il testo alla Camera. La giornata conferma ancora una volta il successo del metodo delle riforme puntuali, l’unico capace di realizzare un vero cambiamento costituzionale dopo i fallimenti del passato”, conclude Brescia.