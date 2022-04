Caro carburante: rialzo sui listini dei prezzi consigliati di benzina e gasolio

15 Aprile 2022 09:10

Caro carburante: si registrano questa mattina movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati di benzina e gasolio

Dopo i ribassi di ieri, si registrano questa mattina movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati di benzina e gasolio. Sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa si riflettono i movimenti al ribasso di ieri. Quotazioni internazionali in aumento, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Balzo del Brent a 111 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,765 euro/litro (invariato, compagnie 1,769 pompe bianche 1,755), diesel a 1,758 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,760, pompe bianche 1,752). Benzina servito a 1,902 euro/litro (invariato, compagnie 1,945 pompe bianche 1,817), diesel a 1,896 euro/litro (-1, compagnie 1,940, pompe bianche 1,812). Gpl servito a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,854, pompe bianche 0,852), metano servito a 2,211 euro/kg (-6, compagnie 2,311, pompe bianche 2,131), Gnl 2,818, euro/kg (invariato, compagnie 2,844 euro/kg, pompe bianche 2,797 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,848 euro/litro (servito 2,072), gasolio self service 1,847 euro/litro (servito 2,079), Gpl 0,928 euro/litro, metano 2,784 euro/kg, Gnl 2,737 euro/kg.