Regione Calabria: Occhiuto nomina Bruno Gualtieri commissario dell’Autorità acqua-rifiuti

22 Aprile 2022 16:05

Occhiuto ha nominato Bruno Gualtieri, già dirigente regionale ed ora al comune di Catanzaro, commissario dell’Autorità unica calabrese in materia di acqua e rifiuti.

Roberto Occhiuto ha nominato Bruno Gualtieri, già dirigente regionale ed ora al comune di Catanzaro, commissario dell’Autorità unica calabrese in materia di acqua e rifiuti. “L’Ato di Catanzaro è quello che ha meglio funzionato – ha commentato il governatore ai giornalisti – per cui ho ritenuto di premiare competenze e merito per affidare la gestione di questa nuova Autorità a Gualtieri. Il suo impegno sarà di evitare che in estate si abbiano cumuli di spazzatura in giro per le città”. Tra i compiti affidati al nuovo ente ci sono anche il controllo e la determinazione delle tariffe all’utenza e l’acquisto delle quote idriche detenute dal socio privalo Sorical. Occhiuto si è anche riservato di nominare un manager che sarà direttore generale della Multiutility acqua-rifiuti.