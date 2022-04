Regionali in Sicilia, Miccichè: “Musumeci? Unico nostro problema, con lui il centrodestra perde”

15 Aprile 2022 09:26

Il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, ha chiesto all’attuale presidente Nello Musumeci di “fare un passo indietro sulla sua ricandidatura. In cinque anni ha umiliato i partiti, ora non lo vuole nessuno”

Nel centrodestra in Sicilia “non c’è alcun caos”, ma “abbiamo un problema abbastanza grosso”. L’unico problema sembra essere Nello Musumeci. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Se non ci fosse Musumeci, non avremmo altri problemi – prosegue – . Ma non è che è un problema lui, come persona. Il problema è che se lo ricandidiamo si perde sicuro. Matematico. Ecco, se non risolviamo questo problema, difficilmente risolveremo anche gli altri”. E ancora: “non è che non lo voglio io. Non lo vuole nessuno”.

Il governatore, però, non sembra arretrare e punta alla ricandidatura: “in barba alla promessa che avrebbe fatto un solo mandato, come aveva detto prima dell’elezione scorsa – argomenta Miccichè – . In cinque anni ha umiliato i partiti, come fosse l’imperatore”. Il presidente dell’Ars, inoltre, smentisce di volere puntare alla presidenza della Regione: “sicuramente no. Ma è necessario che si arrivi a un passo indietro di Musumeci. Il destino di una persona sta tenendo in ostaggio tutto il resto”.