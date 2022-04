Reggio Calabria, vinti 500 mila euro: quartiere di San Gaetano Catanoso in festa | FOTO e VIDEO

28 Aprile 2022 13:13

La fortuna bacia Reggio Calabria, vinti 500 mila euro con un gratta e vinci da 5

La fortuna bacia Reggio Calabria con una vincita storica per la città dello Stretto: quando stamani è squillato il telefono di Pasquale Luvarà, il titolare della stazione di servizio Eni di via Andiloro non voleva credere alle proprie orecchie. Dall’altro lato della cornetta era la Lottomatica che lo informava come tre settimane fa con un singolo gratta e vinci da 5 euro de “Il miliardario” acquistato presso il distributore della sua colonnina di rifornimento, un utente fortunato era riuscito a vincere il massimo possibile con questo gioco e cioè mezzo milione di euro.

Da stamani tutto il quartiere è in festa: Luvarà, che è anche Presidente della società calcistica San Gaetano Catanoso ed è impegnato in attività sportive e sociali nella zona, ha dato la notizia su facebook e contattato StrettoWeb per condividere la gioia con la città. L’identità del vincitore non è ovviamente trapelata, e neanche Luvarà può immaginare di chi si tratti: “abbiamo tanti clienti abituali ma anche di passaggio, quindi non abbiamo la più pallida idea di chi possa essere stato il fortunato. Gli chiediamo solo di ricordarsi di noi” confida ai microfoni di StrettoWeb.

Questa vincita è entrata sul podio delle più ricche della settimana in Italia, superata soltanto da un altro super fortunato che con un biglietto del “Miliardario Mega” ha vinto 2 milioni di euro a San Bonifacio, in provincia di Verona.