5 Aprile 2022 14:21

Reggio Calabria, venerdì sit-in a piazza Camagna contro la guerra in Ucraina: “mentre sosteniamo il diritto ucraino all’autodeterminazione, sosteniamo anche i diritti del popolo di Crimea e degli abitanti delle province dell’Ucraina orientale”

Venerdì, 8 Aprile 2022, alle ore 17:00 a Piazza Camagna a Reggio Calabria iniziativa contro la guerra. “Il movimento contro la guerra si riorganizza anche a Reggio Calabria – c’è scritto in una nota- per provare a rimettere in piedi un percorso di protesta e sensibilizzazione contro la guerra in Ucraina. Come movimento contro la guerra sosteniamo il diritto all’autodeterminazione per tutte le minoranze oppresse. Pertanto, mentre sosteniamo il diritto ucraino all’autodeterminazione, sosteniamo anche i diritti del popolo di Crimea e degli abitanti delle province dell’Ucraina orientale. Sosteniamo il loro diritto di autodeterminarsi democraticamente, né sotto la “protezione ” di Putin, né sotto le minacce militari ucraine e delle potenze occidentali (NATO)”, conclude la nota.