Reggio Calabria: venerdì a Palazzo Alvaro il Consiglio Metropolitano, i punti all’ordine del giorno

19 Aprile 2022 16:16

Si riunirà venerdì 22 aprile, presso la Sala del Consiglio “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, in prima convocazione alle ore 9.00 ed in seconda convocazione alle ore 15.00, il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta n. 18 del 8/3/2022 “Approvazione verbale del Consiglio Metropolitano di giorno 28 dicembre 2021”;

Proposta n. 19 del 8/3/2022 “Approvazione verbale di I^ e II^ convocazione del Consiglio Metropolitano di giorno 29 dicembre 2021”;

Proposta n. 20 del 8/3/2022 “Approvazione verbale del Consiglio Metropolitano di giorno 10 gennaio 2022”;

Proposta n. 21 del 8/3/2022 “Approvazione verbale di I^ e II^ convocazione del Consiglio Metropolitano di giorno 7 febbraio 2022”;

Proposta n. 16 del 28/2/2022 “Gruppo Consiliare “Centrodestra Metropolitano” – Adesione Consiglieri Romeo e Zampogna”;

Proposta n. 23 del 16/3/2022 “Ratifica Delibera Sindaco metropolitano n.18 del 15/03/2022“;(Catalfamo)

Proposta n. 13 del 9/2/2022 “Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi dell’art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000”; (Cuzzola)

Proposta n. 15 del 24/2/2022 “Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175 del DLgs 267/2000. Istituzione nuovi capitoli in entrata e in uscita”; (Attanasio)

Proposta n. 22 del 15/3/2022 “convenzione di ricerca con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria dipartimento diceam avente ad oggetto studi specialistici per la definizione di programmi di gestione dei sedimenti dei corsi d’acqua della Città Metropolitana di Reggio Calabria“; (Catalfamo)

Proposta n. 26 del 01/04/2022 “Variazione Bilancio di Previsione 2022-2024” (Attanasio)

Proposta n. 27 ratifica della deliberazione n. 19 del 15/03/2022 “variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d.lgs 267/2000 – istituzione capitoli per interventi miur decreto 254/2021″(Mezzatesta)

Proposta n. 28 del 14 aprile “Linee di indirizzo e Obiettivi strategici per l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 – aggiornamento 2022 (sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO)”.

Mozione Consigliere Conìa prot. n. 13162 del 22/02/2022 sul tema della crisi internazionale Russia-Nato

Mozione Consigliere Minicuci prot.n. 25330 del 06/04/2022 sul tema dell’accoglienza degli Ebrei, multiculturalità e valorizzazione delle Judiche.