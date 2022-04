Reggio Calabria, un gruppo di dirigenti portoghesi aderenti al progetto “Leaders in Action II” in visita al Liceo “da Vinci”

12 Aprile 2022 11:14

Reggio Calabria nel tour conoscitivo delle scuole europee di eccellenza, è stato inserito il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” a rappresentare l’Italia

Che il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria sia una scuola di eccellenza assoluta non si dice solo in città o in Italia, a certificarlo in modo indubitabile è la visita fatta venerdì primo aprile da un gruppo rappresentativo di dirigenti portoghesi aderenti al progetto “Leaders in Action II”, volto a conoscere le realtà di eccellenza nelle scuole europee prodotto dall’Associazione “Giovani Per L’Europa” – Associazione non-profit, ente di formazione, attiva nel campo della progettazione e programmazione Erasmus da oltre 16 anni.

Nel tour conoscitivo delle scuole europee di eccellenza, è stato inserito il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” a rappresentare l’Italia.

Venerdì mattina, alle 10:00, sono così arrivati nel liceo reggino Carla Gomes (responsabile dell’Unità di Educazione e Politiche Sociali della Comunità Intercomunale Ave), Adelaide Dias (membro delle Commissioni di Educazione della Comunità Intercomunale di do Ave), Ana Maria Xavier Forte (consulente pedagogica del Centro dei corsi di formazione – CFAE – Centro de Formação Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão), Maria Gualdina Silva (coordinatrice del corso di formazione) e Elsa Fernanda Silva Carneiro (Master in Educazione, area di Organizzazioni Educative e Amministrazione Educativa entrambi all’Università del Minho).

I cinque ospiti portoghesi son stati accolti dalla Dirigente Scolastica Serafina Corrado che ha introdotto la realtà scolastica del Liceo, presentando la complessità dell’offerta formativa del liceo Leonardo da Vinci, approfondendo gli aspetti organizzativi e amministrativi della scuola e spaziando, tra l’altro, su aspetti innovative delle scuole di primo ciclo, essendo dirigente anche dell’Istituto Comprensivo Falcomatà – Archi .

La prof.ssa Francesca Praticò (referente per l’Orientamento in entrata) e la dott.ssa Patrizia Quattrone di IH British School di Reggio Calabria hanno presentato la sezione Cambridge IGCSE, la prof.ssa Bova ha guidato gli ospiti nel Laboratorio di Fisica, la prof.ssa Fedele ha illustrato le funzionalità del laboratorio di informatica e la prof.ssa Malacrinò q1111uelle del laboratorio di scienze del Liceo. Sono state poi visitate i locali della scuola, e in particolare il Museo della Fisica, la “stanza delle emozioni” e la biblioteca informatizzata.

La visita si è protratta fino a Mezzogiorno. Nel pomeriggio il gruppo partirà da Reggio Calabria, destinazione Finlandia, per scoprire altre realtà di eccellenza in Europa.