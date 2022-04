Reggio Calabria, terminata l’udienza per il tentato omicidio a Maria Antonietta Rositani

6 Aprile 2022 11:55

Reggio Calabria, l’udienza per il tentato omicidio a Maria Antonietta Rositani è terminata alle ore 11:00

L’udienza per stabilire se Ciro Russo, il 12 marzo del 2019, fosse capace di intendere e volere, è terminata questa mattina alle ore 11:00 dopo l’arringa del Pubblico Ministero e degli avvocati di Maria Antonietta Rositani.

La prossima udienza sarà giorno 20 Aprile alle ore 11,30 e verrà ascoltato l’avvocato di Ciro Russo e subito dopo ci sarà la parte della Corte la sentenza. “Speriamo bene – afferma Papà Carlo – la violenza è violenza e basta.

Non si può lanciare un messaggio sbagliato, non si può permettere di uccidere e poi arrampicarsi e appellarsi di pazzia per evitare la giusta punizione, sarebbe veramente una cosa da pazzi. Dal cuore grazie. Papà Carlo”.