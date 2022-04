Reggio Calabria: Stella d’Oro al merito sportivo per Giuseppe Cormaci, volto noto della pallavolo calabrese

26 Aprile 2022 14:06

Stella d’oro al merito sportivo per Giuseppe Cormaci: la carriera dell’ex arbitro e dirigente

Il Coni ha comunicato a Giuseppe Cormaci di essere stato insignito del prestigioso riconoscimento della Stella d’Oro al merito sportivo. Cormaci, volto noto della pallavolo calabrese ed italiana, ha un lungo trascorso sportivo che inizia nel 1967 come aspirante arbitro di pallavolo e segretario della delegazione regionale della Fipav. Una carriera iniziata ormai 55 anni orsono prima come arbitro e successivamente come dirigente Fipav fino ad arrivare ai vertici come presidente del comitato Provinciale Fipav di Reggio Calabria. Prima dal 1981 al 1996 e poi dal 1996 al 2011, non va dimenticato l’impegno profuso nell’organizzazione delle varie manifestazione a carattere nazionale ed internazionale che si sono disputate, su tutte gli eventi nel 2004, 2005 e 2006 come responsabile del Comitato Organizzatore Locale del Campionato Mondiale di World Gran Prix di Pallavolo Femminile, nel 2008 come Vicepresidente del Comitato Organizzatore Locale di Reggio Calabria Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile del 2010.

Cormaci ha anche ricoperto cariche istituzionali nel comitato provinciale del CONI prima come componente della giunta provinciale di Reggio Calabria e poi come Vicepresidente Vicario del Comitato Provinciale del CONI di Reggio Calabria negli anni 2005, 2006, 2009. Si è anche distinto per gli importanti riconoscimenti ricevuti in carriera come la Stella di bronzo nel 1986 e la Stella d’argento nel 2005 ma anche il Premio Coni Provinciale 2010: Dirigente Sportivo 2010 e il Premio Panathlon 2010 alla Promozione Sportiva. E negli ultimi anni ha contribuito con la sua esperienza come dirigente e consulente societario in varie squadre militanti nei campionati di B1 e B2.

Una carriera fatta di tantissime soddisfazioni e importanti riconoscimenti, ma soprattutto di sport a 360 gradi e per il contribuito ad una crescita importante della pallavolo a Reggio e sul resto del territorio calabrese, anche grazie alla collaborazione delle società durante gli anni, che hanno sempre dato fiducia e aiuto nella riuscita degli eventi organizzati che tanto hanno fatto bene alla città. Questa stella d’oro è il coronamento della carriere di Giuseppe Cormaci, che per oltre 50 anni si è speso anima e corpo per lo sport e per la pallavolo ed oggi può ritenersi soddisfatto dei risultati ottenuti e dei frutti che ha raccolto.