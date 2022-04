Reggio Calabria, seminari “Ripartenza e riforme: giustizia e imprese”: alta formazione per imprenditori e avvocati

26 Aprile 2022 15:26

Alta Formazione per imprenditori e avvocati: Ismed e Confindustria presentano il ciclo di seminari “Ripartenza e riforme: giustiazia e imprese”

Continua l’Alta Formazione gratuita per Avvocati e Imprenditori. Dopo il grande successo delle prime due edizioni del Corso di Avvocato Negoziatore di Impresa, l’Organismo di Mediazione Ismed presenta con Confindustria, in forza dello Sportello di Mediazione e Arbitrato attivo presso la sede reggina, il ciclo di seminari RIPARTENZA E RIFORME: GIUSTIZIA E IMPRESE

Il Ciclo di seminari si articola in tre incontri: il primo incontro si è svolto il 23 marzo scorso con un taglio di carattere generale su PNRR e ADR prospettive per le imprese e gli avvocati.

Al secondo incontro che si svolgerà il 27 aprile 2022 si discuterà di Digitalizzazione, innovazione d’impresa, misure di Giustizia e mediazione telematica insieme all’on. Matteo Colaninno, il prof. Fulvio Gigliotti, la prof.ssa Angela Busacca e l’avv. Saveria Cusumano.

In particolare, l’On. Matteo Colaninno membro della Commissione XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati, Imprenditore e vicepresidente del Gruppo Piaggio, affronterà il tema della digitalizzazione in relazione al PNRR. Il Prof. Fulvio Gigliotti, Ordinario di Diritto Privato presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, offrirà un ampio approfondimento sulle novità in tema di Giustizia: Riforma e PNRR. Mentre alla Prof.ssa Angela Busacca e all’Avv. Saveria Cusumano, componenti dell’ADRMedLab di Ismed presso il DiGiES è affidato il compito di approfondire la digitalizzazione dei processi produttivi e la Mediazione telematica tra prassi e normativa.

La finalità degli incontri è quella di proporre dei tavoli di discussione tra interlocutori del mondo dell’Impresa, dell’Università e delle Professioni per confrontarsi su alcune misure previste dal PNRR sia dal punto di vista applicativo che da quello del possibile auspicato impatto sulla realtà locale.

In considerazione del ruolo fondamentale che l’efficienza del sistema della giustizia civile riveste ai fini dell’attività di impresa, sarà dedicato ampio spazio anche ai principi ed alle linee-guida della riforma contenute nella legge delega n.206/2021.

Particolare rilevanza avrà la figura dell’avvocato negoziatore e consulente di impresa, anche come nuova prospettiva di specializzazione della professione forense. Soprattutto la mediazione è uno strumento agevole ed economico per dirimere le controversie d’impresa.

Padroni di casa il Presidente di Confindustria Domenico Vecchio, il Presidente di Confindustria Giovani Salvo Presentino e l’Amministratore Ismed e coordinatore ADRMedLab Francesca Chirico.

I Seminari sono patrocinati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria che riconosce n. 3 crediti formativi per ciascun incontro.