Reggio Calabria, tensione prima di Reggina-Lecce: tifosi salentini si scontrano con la Polizia | VIDEO

Gli ultras salentini avrebbero tentato di deviare il percorso, ma gli uomini della Questura di Reggio Calabria sono riusciti ad anticipare le loro mosse ed evitare contatti con i sostenitori di casa

Momenti di tensione nel pomeriggio di lunedì, prima della partita Reggina-Lecce. I tifosi salentini infatti si sono scontrati con gli uomini della Questura di Reggio Calabria, nei pressi dello stadio Oreste Granillo. Come si può vedere dalle immagini del video correlato all’articolo, ripreso da un balcone e diventato virale su Whatsapp, l’episodio è avvenuto sul Viale Galileo Galilei, strada che conduce all’impianto sportivo. Sembrerebbe che gli ultras pugliesi abbiano cercato di deviare il proprio percorso, nel tentativo di entrare a contatto con i sostenitori di casa. Gli agenti in tenuta antisommossa, però, hanno bloccato l’azione sul nascere e nessuno scontro è avvenuto tra le due tifoserie.

Il video parte dal momento in cui il vociare è già alto e si nota un agente rifilare un colpo di manganello ad un soggetto con maglione grigio e nero, il quale sembra stringere qualcosa in mano (si percepisce dal rumore generato dell’impatto). Successivamente si vede il gruppo di tifosi lanciare almeno un fumogeno e poi iniziare a retrocedere davanti all’avanzare delle forze dell’ordine con gli scudi. Nel finale si sente come il rumore di vetri che scoppiano, probabilmente di bottiglie che si infrangono e si vedono altre torce lanciate dai leccesi e la nebbia che si forma. La Digos ha avviato un’indagine per appurare come sono andati realmente i fatti.