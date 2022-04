Reggio Calabria sarà l’unica città d’Italia a far pagare la sosta alle auto ibride

14 Aprile 2022 15:15

La denuncia del Circolo Metropolitano “Giorgia Meloni”: “sosta auto ibride a pagamento, il Comune incapace di sviluppare una visione, crea solo danni ai suoi cittadini”

“Invece di incentivare la cultura del basso impatto ambientale, il Comune di Reggio Calabria si dimostra incapace di sviluppare una visione di città ecologica. Una delibera firmata dall’assessore Battaglia, certifica che l’azienda di trasporti urbani (Atam) dovrebbe sollevare in tronco dall’incarico il management, che riesce ad accaparrarsi un record nazionale. Reggio sarà l’unica città d’Italia a far pagare la sosta alle auto ibride. Scelta scellerata e che crea disagi ai tanti cittadini che hanno deciso di acquistare un mezzo ibrido, proprio per favorire un approccio sostenibile, e al contempo usufruire di benefici adeguati ad incentivare un eco-consumo, inderogabile in una stagione di transizione ecologica. La politica riacquisisca la sua centralità e ritiri la delibera, a stretto giro, altrimenti sarà responsabile al pari dell’Atam, dell’ennesimo scempio perpetrato ai danni dei cittadini”. Lo afferma in un comunicato il Circolo Metropolitano “Giorgia Meloni”.