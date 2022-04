Reggio Calabria: Salvatore Presentino confermato presidente di Confindustria Giovani fino al 2025

10 Aprile 2022 10:40

Nella giornata di ieri è stato nominato il consiglio direttivo

Confermato Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria fino al 2025 Salvatore Presentino: “sono molto contento e ringrazio di cuore i colleghi del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria che mi hanno confermato alla Presidenza fino al 2025. Questi mesi sono stati pochi, ma molto intensi. Ho cercato di rigenerare un team che anche a causa della situazione pandemica risultava rallentato nelle attività, con uno zoccolo duro ancora attivo ma con intorno molti colleghi abbattuti dalla situazione sociale e economica che ci ha afflitto in questi ultimi due anni. Il processo di rigenerazione di questi pochi mesi ha già portato risultati tangibili, il gruppo oggi è più organizzato, i colleghi sono più coinvolti in prima persona, grazie all’affidamento di alcune deleghe si sentono responsabilmente parte del gruppo. lo stesso è più ampio, infatti, abbiamo accolto nuovi iscritti, e cercato di coinvolgere quei colleghi che erano rimasti un po’ distanti in questi anni. La nostra compagine – ha concluso il Presidente – riesce a guardare da una prospettiva diversa. Oggi con i Consiglieri neo eletti, abbiamo aggiunto grande spessore professionale e umano al Consiglio Direttivo e con questo spirito di rigenerazione e di rinnovamento del Gruppo Giovani Imprenditori, continueremo il nostro percorso , che passo dopo passo, potrebbe lasciare un reale cambiamento sia nel nostro gruppo e soprattutto nella nostra associazione, dando un immagine esterna di un insieme dinamico, vicino al territorio, e che è in grado non solo di gridare ai problemi, ma che riesca a dare soluzioni concrete”.

Nell’occasione è stato eletto anche il Consiglio Direttivo di Confindustria Giovani Reggio Calabria: Davide Nucera, Valentina Mallamaci, Tito Polimeni, Francesco Cuzzola, Marco Polimeni, Bruno Crucitti. Il Presidente ha. Inoltre, provveduto ad affidare anche le seguenti deleghe: Sviluppo del Collettivo, Michele Polimeni; Legalità e Sicurezza, Bruno Crucitti; Networking e Affari Sociali, Giuseppe Pizzichemi; Confindustria Primavera, Dario Benedetto; Economia e Finanze, Carlo Monorchio.

Al gruppo si aggiungono per diritto anche i Consiglieri Regionali: Nicola Cuzzocrea, Michele Polimeni, Giuseppe Lombardo, Umberto Barreca.