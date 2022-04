Reggio Calabria: sabato attestati di merito ai medici dell’Hub vaccinale di Pellaro | INFO

27 Aprile 2022 15:34

I medici e i volontari dell’Hub Vaccinale del Centro Civico “C. Cardea” di Pellaro saranno premiati con degli attestati di merito per il grande impegno profuso a favore della campagna vaccini a Reggio Calabria nei mesi della pandemia

Un evento per ringraziare i medici reggini protagonisti di il grande lavoro svolto nei mesi più duri della pandemia, in cui i vaccini ha rappresentato l’unica arma di difesa contro il Covid-19. Si terrà sabato 30 aprile, con inizio alle ore 10, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria (Via San’Anna II° tronco), la cerimonia di consegna degli attestati di merito e di ringraziamento al personale sanitario e ai volontari dell’Hub Vaccinale del Centro Civico “C. Cardea” di Pellaro. Presenti diverse personalità importanti della città e della Regione, tra cui: dott.ssa Giusy Princi, Vicepresidente della Regione Calabria, dott. Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri, dott. Gianluigi Scaffidi, Commissario dell’Asp di Reggio Calabria, dott. Sandro Giuffrida, Direttore dell’Asp reggina, la dott.ssa Aurora Salerno, Responsabile dell’Hub vaccinale di Pellaro, e dott. Antonino Putortì, medico volontario dell’Hub vaccinale premiato.