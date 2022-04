Reggio Calabria: alla Città Metropolitana cambio di casacca per Rudi Lizzi, dal Centro/Destra passa nella maggioranza guidata da Versace

8 Aprile 2022 10:42

Reggio Calabria, il Consigliere Metropolitano e Vicesindaco di Gerace Rudi Lizzi aderisce al progetto politico della maggioranza metropolitana: “Il mio impegno da sempre al servizio del territorio”

Si vociferava da tempo, adesso è ufficiale. Il consigliere metropolitano e vicesindaco di Gerace, Rudi Lizzi, passa da Fratelli d’Italia al Centro/Sinistra. E’ lo stesso Lizzi a comunicarlo in una nota ufficiale: “il mio è sempre stato un impegno a favore del territorio. E credo che per svolgere pienamente l’attività di servizio nei confronti della nostra Città Metropolitana sia necessaria una convergenza di intenti ed uno spirito di condivisione che ho ritrovato nell’impostazione assegnata al ruolo istituzionale della maggioranza di governo, guidata a suo tempo dal sindaco Giuseppe Falcomatà ed oggi dal Sindaco facente funzione Carmelo Versace. Un impegno che da parte mia continuerà oltre gli steccati politici, secondo una vocazione autenticamente riformista che ritrovo nella mia adesione, che intendo oggi comunicare ufficialmente, al progetto politico della coalizione di governo alla guida della Città Metropolitana”. “Il dialogo istituzionale e lo spirito di servizio nei confronti del nostro territorio sono i princìpi che hanno sempre animato il mio percorso politico – ha affermato Lizzi – ed è proprio attraverso la condivisione con le forze politiche che hanno dato vita alla coalizione di maggioranza alla guida di Palazzo Alvaro che ho incontrato quello spirito appassionato che dovrebbe animare l’azione politica di qualsiasi amministratore pubblico, nell’intento comune di favorire la crescita e lo sviluppo della nostra comunità metropolitana”. “Quelle che ci attendono – ha spiegato Lizzi – sono sfide vitali per il futuro del nostro territorio. Ed in questo senso, nella convergenza di intenti che ho registrato con i colleghi della maggioranza in Consiglio metropolitano, intendo offrire le mie capacità ed il mio impegno, mettendoli a disposizione di un progetto politico di ampio respiro che già in questi anni ha prodotto importanti risultati e che deve continuare nel segno della crescita e dello sviluppo per l’intero comprensorio metropolitano”.