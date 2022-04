Reggio Calabria: riqualificazione di Piazza De Nava, Invitalia aggiudica l’appalto

24 Aprile 2022 15:49

Reggio Calabria: nuovo passo in avanti verso il rifacimento di Piazza De Nava

Nuovo passo in avanti per il il rifacimento di Piazza De Nava a Reggio Calabria: Invitalia ha aggiudicato l’appalto alla società “Apulia Srl” battendo altre società (Consorzio Stabile Agora Scarl, Ge.di. Group, Mgm, Mirabelli Mariano). “Apulia” ha depositato un’offerta con il ribasso del 15% con il totale della gara assegnata pari a 3,2 milioni di euro: adesso si dovrà attendere il tempo necessario di 35 giorni prima di poter firmare il contratto e ci sarà un mese di tempo per la presentazione di eventuali ricorsi. Una volta che sarà sottoscritto il contratto bisognerà decidere se i lavori partiranno nel 2022 o nel 2023 come deliberato dal Consiglio comunale.