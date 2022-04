Reggio Calabria, riparte il City Tour a bordo del bus scoperto ATAM

29 Aprile 2022 12:50

Reggio Calabria: domenica 1 Maggio riparte il servizio di trasporto per i turisti, City Tour di ATAM

Riparte finalmente il City Tour di ATAM a bordo del bus scoperto. Il servizio di trasporto per i turisti e non che desiderano busvagare per le vie del centro storico di Reggio Calabria ed i suoi principali luoghi di attrazione comodamente seduti su un moderno bus cabrio. Il percorso, grazie all’audioguida, è magistralmente studiato per far conoscere i monumenti più importanti e scoprire i dettagli meno conosciuti della città di Reggio Calabria.

Una linea che permetterà di scoprire il centro storico di Reggio Calabria, partendo da Piazza Indipendenza per un itinerario che si snoda attraverso i luoghi d’interesse più suggestivi ed importanti della città: il Museo Nazionale della Magna Grecia, l’ Arena dello Stretto, le Mura Greche, le Terme Romane, Piazza Garibaldi, Piazza Duomo, Piazza Castello per poi concludersi a Piazza De Nava.

Un itinerario archeologico-artistico per chi ha poco tempo a disposizione e vuole conoscere la città attraverso i suoi monumenti più noti per prendere spunto, durante il percorso in bus, di cosa approfondire poi in modo autonomo.

I biglietti possono essere comprati a bordo rivolgendosi al personale ATAM al costo intero di € 5,00 per gli adulti e di € 3,00 ridotto (per i bambini da zero a 12 anni).

Il “City tour” si articola secondo il seguente itinerario:

Piazza Indipendenza: inizio tour

inizio tour Lungomare Italo Falcomatà: Tomba Età Ellenistica, Monumento Ibico, Stele Falcomatà, Stele Pascoli, Monumento F. Sofia Alessio, Villa Zerbi, Palazzo Spinelli, Arena dello Stretto, Palazzo Miramare, Stele dei Moti di Reggio Calabria, Scultura Sirene dello Stretto, Palazzo Spanò Bolani, Monumento ai Caduti, Mura Greche, Palazzo delle Poste, Palazzo Zani (noto come l’ex Palazzo del Genio Civile), Palazzo Piria, Monumento Vitrioli, Terme Romane, Villa Comunale.

Monumento a Giuseppe Garibaldi Via San Francesco Da Paola: Duomo

Duomo Via Castello, Via Marvasi, Via Possidonea, Via Fiorentino, Via Aschenez: Chiesa degli Ottimati, Palazzo del tribunale, Castello Aragonese, Piazza Castello

Chiesa degli Ottimati, Palazzo del tribunale, Castello Aragonese, Piazza Castello Via Ottimati, Via T. Campanella: Liceo Classico Campanella

Liceo Classico Campanella Via S. Furnari, Corso Garibaldi: Piazza Vittorio Emanuele II meglio nota come Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, Palazzo Corrado Alvaro, Palazzo del Governo, Teatro Comunale

Piazza Vittorio Emanuele II meglio nota come Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, Palazzo Corrado Alvaro, Palazzo del Governo, Teatro Comunale Via Osanna: transito

transito Via Torrione: Area Sacra Griso Laboccetta

Area Sacra Griso Laboccetta Via Domenico Romeo, Corso Garibaldi: Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria e Piazza De Nava

Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria e Piazza De Nava Largo Colombo, Piazza Indipendenza: transito e fine tour.

Gli orari di partenza saranno:

10:15

11:15

12:15

16:30

17:30

Sempre con partenza da piazza indipendenza.

Biglietto ordinario: € 5,00

Biglietto ridotto (bambini 0-12 anni): € 3,00

Bigliettazione a bordo (in contanti)

Durata tour: 45 min.

Attenzione: non è prevista la discesa e visita ai siti.