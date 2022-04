Reggio Calabria, report sull’acqua de “La Strada”: “urgente il ripristino delle valvole per evitare sprechi”

22 Aprile 2022 15:55

Il gruppo de “La Strada” continua “nel suo impegno perché vengano risolti i problemi strutturali che tolgono l’acqua nelle case della cittadinanza reggina. Problemi strutturali, si badi bene, che nessuno parli di emergenza! In questa attività il nostro consigliere comunale Saverio Pazzano studia con attenzione le iniziative e le mancanze dell’Amministrazione Comunale. In tal modo ha appreso come sia urgente la revisione e il ripristino delle valvole Clayton poste in via Possidonea e in area chiesa Pepe. Può sembrare un semplice aspetto tecnico, ma nei fatti il malfunzionamento delle valvole determina un maggiore consumo idrico e continua insufficienze alle reti idriche del centro storico. La segnalazione inviata a Castore dagli uffici comunali risale a un mese fa ed ancora è in attesa di intervento. Come mai? In sede della commissione deputata il consigliere Saverio Pazzano ha sollevato la questione e sollecitato l’intervento, ricevendo la risposta del neo delegato Franco Barreca, che ha chiarito di stare lavorando all’intervento di manutenzione. Accogliamo con piacere questo riscontro e saremo incisivi e determinati perché si provveda in tempi brevi e certi alla piena funzionalità di queste valvole. Un intervento che consentirà importanti risparmi, che dovrebbe limitare le consuete rotture nelle condotte e che potrebbe consentire di evitare la “chiusura dell’acqua” nelle ore notturne per tutto il centro storico. Un risultato non da poco, non possiamo aspettare ancora”.