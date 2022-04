Reggio Calabria e la Reggina sugli schermi della tv americana: German Denis intervistato da ESPN

24 Aprile 2022 10:02

Sui social le foto delle riprese di Espn con German Denis allo stadio Oreste Granillo e sul Lungomare Falcomatà

Reggio Calabria torna protagonista degli schermi e questa volta sbarca negli Stati Uniti. In riva allo Stretto è giunta ESPN, emittente televisiva che trasmette programmi dedicati unicamente allo sport, per intervistare un campione della Reggina, German Denis. L’attaccante argentino è uno dei leader dello spogliatoio amaranto, uno dei calciatori sicuramente più rappresentativi per il percorso fatto in carriera con maglie importanti come Napoli, Udinese, Atalanta e lo storico Independiente in Argentina. Come si può vedere dalle foto pubblicate su Instagram, le telecamere americane hanno fatto visita allo stadio Granillo e poi girato un servizio sul Lungomare Falcomatà, conosciuto come il “Chilometro più bello d’Italia”.

Insomma, il Tanque continua ad essere un valore aggiunto per la città calabrese. Nonostante abbia giocato col contagocce nel corso dell’ultima stagione di Serie B, Denis è ormai molto legato a Reggio Calabria, dove è riuscito a far vedere il proprio valore sia a livello professionale che dal punto di vista umano. Il clima, le abitudini e il carattere ospitale della gente ricordano molto la “sua” Argentina, è per questo stato facile ambientarsi e costruire un rapporto di grande simpatia con la città.