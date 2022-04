Reggio Calabria Pride 2022: il 30 luglio torna la colorata manifestazione che celebra tutte le sessualità

14 Aprile 2022 11:53

Il prossimo 30 luglio Reggio Calabria si colora d’arcobaleno: pubblicata la data del Pride 2022, la manifestazione che celebra tutte le sessualità

Reggio Calabria Pride 2022, il 30 luglio i colori dell’arcobaleno tornano a inondare la città dello Stretto! Una manifestazione pacifica, allegra, variopinta, per celebrare l’accettazione sociale, ma anche l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie e queer. E non solo: una giornata nella quale viene abolita ogni discriminazione, dunque aperta a tutti, anche alle persone di orientamento eterosessuale. Una marcia utile a sensibilizzare sui diritti civili e legali per tutte le persone appartenenti alla comunità LGBTQI+. Il 30 luglio è la giornata del Pride, dell’orgoglio, di Reggio Calabria.