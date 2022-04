Reggio Calabria, presentazione dell’Associazione Antiracket: info sulla conferenza dell’11 aprile

30 Aprile 2022 13:38

All’evento interverranno anche il Prefetto di Reggio Calabria dott. Massimo Mariani e il Procuratore dott. Giovanni Bombardieri

Mercoledì 11 maggio 2022 alle ore 11.00, presso il Salone della Prefettura di Reggio Calabria, si terrà la presentazione dell’Associazione antiracket di Reggio Calabria. La nuova associazione aderente alla FAI (Federazione Antiracket Italiana) è presieduta da Francesco Siclari, presidente del Comitato Mezzogiorno e Isole dell’ANCE nazionale. All’incontro che sarà aperto dall’intervento di saluto del Prefetto di Reggio Calabria dott. Massimo Mariani, interverranno: il presidente onorario della FAI, Tano Grasso, il presidente della FAI, Luigi Ferrucci, Francesco Siclari, presidente dell’Associazione di Reggio Calabria, Michele Laganà, presidente dell’ANCE di Reggio Calabria. Interverrà altresì il dott. Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria.

Al termine dell’evento verrà sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la prevenzione dell’estorsione nei cantieri edili – Patto Antiracket” tra Prefettura di Reggio Calabria, ANCE Reggio Calabria, FAI nazionale e FAI Reggio Calabria. La nostra organizzazione, i cui riferimenti sono indicati alla fine del comunicato, è a disposizione per ogni esigenza al fine di facilitare la Vs. graditissima partecipazione. Cordialmente, ringraziamo dell’attenzione che potrete dare all’evento.