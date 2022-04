Reggio Calabria, un’altra settimana d’inferno sul Lungomare: nuova chiusura per le potature dal 2 al 6 maggio | DETTAGLI

28 Aprile 2022 11:50

Reggio Calabria, continua la potatura degli alberi sul Lungomare Falcomatà

Come già successo nelle scorse settimane, continua la potatura degli alberi sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. E dal 2 al 6 maggio i reggini si preparano a vivere un’altra settimana d’inferno per il traffico e i disagi causati dalla potatura degli alberi sul Lungomare.

Dal 2 al 6 maggio – appunto – e quindi ancora una volta nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, verrà interdetto il traffico veicolare e posto un divieto di sosta lato monte sul Lungomare nel tratto compreso tra la via Francesco Jerace e la via Francesco Basile con divieto di transito dalle ore 6 alle ore 7:30 e dalle ore 8:45 alle ore 12:30. La carreggiata verrà ristretta dalle ore 7:30 alle ore 8:45 e dalle ore 12:30 alle ore 14. Il divieto di sosta con zona rimozione sarà in vigore dalle 6 alle 14 sempre delle stesse date (dal 2 al 6 compresi).

Le auto potranno percorrere un percorso alternativo Lungomare Falcomatà – via Giulia – corsia preferenziale del Corso Matteotti (via marina alta) – via Gino Zani. I mezzi ATAM invece avranno come percorso alternativo la via marina alta ambo le direzioni.