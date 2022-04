Reggio Calabria, pericolosa voragine ad Archi: cittadini esasperati

20 Aprile 2022 11:16

Reggio Calabria: la voragine in via Nazionale ad Archi, crea un serio pericolo per i cittadini

Una pericolosa voragine è presente in via Nazionale ad Archi, periferia nord di Reggio Calabria e precisamente sulla SS18 n. 143. La voragine crea un serio pericolo per i cittadini o per gli automobilisti che rischiano di finirci dentro. Qualche cittadino esasperato per le condizioni di degrado ha affisso un cartello con toni molto duri nei confronti dell’amministrazione comunale da tempo assente ai tanti problemi presenti in tutta la città a causa delle perdite d’acqua, delle voragini ecc ecc.