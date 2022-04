Reggio Calabria, perdita idrica in zona Gallico Superiore: l’appello dei cittadini è un buco nell’acqua… e nella strada

2 Aprile 2022 17:01

Perdita idrica in via Anita Garibaldi civico 341, nella frazione di Gallico Superiore al borgo Pietra della Zita: segnalata più volte a chi di dovere, ma l’appello dei cittadini cade nel vuoto

In una piovosa giornata di Reggio Calabria, l’acqua non cade solo dal cielo, ma fa anche il percorso inverso. No, nonostante le tante stranezze della nostra città, le leggi della fisica non sono state riscritte. Si tratta solo dell’ennesimo problema al manto stradale. Alla redazione di StrettoWeb, un cittadino ormai esasperato dalla situazione, ha segnalato un’abbondante perdita d’acqua in via Anita Garibaldi, civico 341, frazione di Gallico Superiore al borgo Pietra della Zita. Un problema dovuto a un guasto nella rete idrica comunale che permette all’acqua di zampillare fuori con un copioso getto proveniente dalla strada creando non pochi problemi a persone e mezzi in transito. Il cittadino spiega di aver segnalato più volte la perdita d’acqua a chi di dovere, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Un tentativo rivelatosi un vero e proprio buco nell’acqua, è il caso di dirlo.