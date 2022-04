Reggio Calabria: per il team “Piloti per Passione” un 2021 trionfale

22 Aprile 2022 11:28

Reggio Calabria, il motorteam reggino ha tributato i propri piloti per gli eccellenti risultati del 2021, rilanciando i programmi 2022

Una serata intensa, struggente e carica di aspettative per la stagione alle porte. Nella prestigiosa location del Casale 1890 il team fondato e diretto da Giuseppe Denisi ha onorato i risultati sportivi conseguiti nel 2021, premiando il campione sociale Rocco Porcaro, i tre dei dei primi 5 posti conquistati nella classifica finale del Challenge Calabria Slalom (secondo assoluto Rocco Porcaro, terzo Cammareri e quinto Franco Bevacqua), il podio del trofeo Dame di Francesca Pallone, il titolo di miglior esordiente vinto da Pasquale Cammareri, il successo di Rosario Scerbo in E1>2000, la vetta centrata da Vincenzo Barca in RS1400 ed infine la vittoria di Gaetano Rechichi in E2SC1400. Sono intervenute alcune delle massime istituzioni sportive ACI SPORT regionali e cittadine, l’assessore allo sport di comune e città metropolitana ed i vertici dell’ASI Calabria. Il presidente Denisi ha ricordato con viva emozione Giuseppe Cuzzola, vincitore delle coppa tricolore di classe 2021 nel Tivm, recentemente scomparso e ha sottolineato il titolo italiano U25 e quello Tivm vinto da Luigi Fazzino con i colori “Piloti per Passione”, lui protagonista con record anche della celebre salita fra Santo Stefano e Gambarie del giugno scorso. Tre gli slalom titolati previsti per la stagione alle porte, con la possibilità di inserirne un quarto in corso d’opera. La Scuderia Piloti per Passione ha ottenuto 13 vittorie su 17 nella scorsa annata di gare, centrando perlopiù il premio di vincitrice assoluta fra i team, anche nel Challenge Calabria Slalom.