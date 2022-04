7 Aprile 2022 23:31

Reggio Calabria: parte martedì prossimo “Tetris”, la scuola di formazione politica a cura de “La Strada” con i “Giovani sulla Strada”

Parte martedì prossimo “Tetris”, la scuola di formazione politica a cura de “La Strada” con i “Giovani sulla Strada”: “sarà una scuola aperta, pop, popolare! Disponiamo insieme, creativamente, i mattoncini del sapere, per attivare processi condivisi di partecipazione! Si inizia online, visto il momento purtroppo ancora segnato dall’emergenza pandemica, ma speriamo di poterci incontrare dal vivo al più presto per portare avanti questo percorso, che è insieme politico e culturale. Perché “culturale è politico”! Vi aspettiamo martedì alle 18:30 su Google Meet (e in condivisione su Facebook). Link della riunione: https://meet.google.com/rnb-bdtq-qkh L’incontro sarà successivamente disponibile anche sul nostro canale YouTube. Argomento del primo appuntamento, “Tax the Rich”, è il mondo del lavoro e del welfare. Parleremo di salario minimo, patrimoniale e progressività con Davide Serafin, autore di diversi volumi su temi socio-economici pubblicati da People e membro del Comitato scientifico di Possibile”.