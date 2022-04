Reggio Calabria, oltre 3000 studenti pronti per assistere a Notre Dame de Paris: nel pomeriggio visiteranno i Bronzi di Riace

12 Aprile 2022 18:33

Sono oltre 3000 gli studenti che arriveranno a Reggio Calabria per i matinèe scolastici dello spettacolo Notre Dame de Paris in programma al PalaCalafiore dal 26 al 28 maggio. Nel pomeriggio visiteranno i Bronzi di Riace

Quando manca un mese e mezzo all’evento, cresce l’attesa per l’unica tappa calabrese del colossal musicale Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante al Palacalafiore di Reggio dal 26 al 28 maggio prossimi, ultima volta con il cast originale per il ventennale della straordinaria Opera prodotta da David e Clemente Zard. Sei gli spettacoli previsti: tre serali alle ore 21 e tre matinée scolastici alle ore 10 a prezzo ridottissimo.

“Ad oggi – afferma il promoter Ruggero Pegna, organizzatore dello spettacolo per la quinta volta in questa regione, dalla prima del 2002 a Catanzaro – sono oltre 3000 gli studenti di vari Istituti della Calabria che hanno confermato la loro partecipazione e altri sono in fase di prenotazione. Altri 3000 spettatori hanno già comprato il biglietto per i serali. Mi piace sottolineare che ha avuto subito un grande successo anche l’idea di abbinare gli spettacoli del mattino per le scuole con la visita nel pomeriggio ai Bronzi di Riace, al Museo Nazionale, per il 50° Anniversario del loro ritrovamento. E’ come se avessimo acceso una lampadina sulla possibilità di vivere un’intera o, addirittura, doppia giornata di vacanza a Reggio, certamente Città dal grande patrimonio paesaggistico, storico e culturale. Da 36 anni in Calabria – conclude Pegna – lo sforzo è proprio quello di fondere grandi eventi di spettacolo, divertimento, cultura, immagine e promozione!”.

Il promoter rimarca pure i contenuti dell’ultimo Decreto sul superamento dell’emergenza causata dal Covid 19: “Finalmente ci avviamo al ritorno alla normalità, anche se confermo l’ attenzione e il rispetto per tutte le misure igieniche e di sicurezza previste e necessarie”.

Reso noto l’elenco degli Istituti Scolastici pronti a sbarcare al Palacalafiore per Notre Dame De Paris: Istituto Comprensivo Lanza-Milano di Cassano allo Jonio, Istituto Comprensivo di Delianuova, Istituto Comprensivo Ardito-Don Bosco di Lamezia Terme, Liceo Classico Fiorentino di Lamezia Terme, Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, Istituto Comprensivo di Marina di Gioiosa–Mammola, Istituto Comprensivo Oppido-Molochio-Varapodio di Oppido Mamertina, Istituto Comprensivo Jerace di Polistena, Liceo Statale Rechichi di Polistena, Istituto Comprensivo Moscato-Gallina di Reggio Calabria, Istituto Lazzarino–Boccioni di Reggio Calabria, Itis Torricelli di Sant’Agata Militello (Me), Istituto Rita Levi Montalcini di Sersale, Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio, Istituto Comprensivo di Soverato, Liceo Classico Sant’Antonio da Padova di Soverato. La prevendita per i serali è in corso su www.ticketone.it e nei punti autorizzati. Per informazioni relative allo sconto-gruppi dei serali e agli spettacoli scolastici bisogna rivolgersi direttamente all’organizzazione: tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it.

Quest’ultimo tour con il cast originale è partito lo scorso 3 marzo da Milano ed ha registrato in un mese di repliche circa 80mila spettatori, con una serie di nuovi record. Per questa ricorrenza del ventennale insieme le firme internazionali e i protagonisti che hanno reso Notre Dame De Paris un evento cult dello spettacolo mondiale, anche grazie all’imponente allestimento: musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon e Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, suono di Manu Guiot, arrangiamenti di Riccardo Cocciante, Jannick Top, Serge Perathoner. Per l’ultima volta insieme Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Chopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso), ospiti speciali anche Marco Guerzoni e Claudia D’Ottavi, Completano il cast altri 30 artisti tra ballerini, acrobati e breaker. In vent’anni di musiche, danze, acrobazie ed emozioni, Notre Dame De Paris ha battuto record di ogni tipo, superando pure le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. L’opera è stata tradotta in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha toccato 20 Paesi con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori in tutto il mondo!