Reggio Calabria: nuovo incontro organizzato dal Circolo “L’Agorà” sul tema “Dino Buzzati nel cinquantesimo della morte”

11 Aprile 2022 09:44

Reggio Calabria: continuano gli incontri e gli approfondimenti a cura del Circolo Culturale “L’Agorà”

Il prossimo 15 aprile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione relativa alla quarta giornata di studi, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Dino Buzzati nel cinquantesimo della morte”. Scrittore italiano. Giornalista, disegnatore e pittore, redattore e inviato del «Corriere della sera», è autore di una vasta produzione narrativa.La famiglia, di origini bellunesi, apparteneva all’alta borghesia ed aveva una ricca tradizione culturale. Il padre, Giulio Cesare, era professore di diritto internazionale all’università di Pavia; la madre, Alba, era sorella dello scrittore Dino Mantovani, che si conquistò una certa fama nel secondo Ottocento.Terminati gli studi presso il Liceo Classico Statale “Giuseppe Parini” di Milano, Buzzati si laurea in giurisprudenza. A far data dal 9 luglio del 1928 fa parte, come cronista del Corriere della Sera, occupandosi di cronaca nera. Nel frattempo Dino Buzzati inizia a scrivere racconti. Rifiutata dalla Domenica del Corriere una storia alla Edgar Allan Poe, illustrata da disegnini, scrive “Barnabo delle montagne”, pubblicato nel1933. Presso lo stesso editore, esce poi “Il segreto del bosco vecchionel 1935”. Pubblica racconti su Omnibus e sulla Lettura e matura l’idea di un romanzo che sarà “Il deserto dei Tartari”. Termina l’opera nel 1939 e Leo Longanesi la inserisce nella collana da lui curata per Rizzoli. La storia fantastica di Giovanni Drogo vede la luce presso l’editore milanese nel 1940.Corrispondente di guerra, iscritto al partito fascista, ma apolitico, dopo la guerra ottiene l’incarico di redattore capo della Domenica del Corriere. Nel 1945 pubblica “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” e, in collaborazione con Beppe Ramazzotti “Il libro delle pipe”. Del 1949 “Paura alla Scala”, del 1950 “In quel preciso momento”, che ottiene nel 1951 il premio Gargano.I suoi racconti sono talvolta tradotti anche per il teatro (come “Un caso clinico”, Milano 1953, che sarebbe stato più volte rappresentato e da cui sarebbe stato ricavato anche un film di e con Ugo Tognazzi, “Il fischio al naso”).

Nel 1954 pubblica “Il crollo della Baliverna” con Mondadori (Premio Napoli) e nel 1958 “Esperimento di magia”. In questo stesso anno la raccolta antologica dei “Sessanta racconti “che si aggiudica il Premio Strega. Del 1963 “Un amore “che esprime appieno i cedimenti dello scrittore ai miti e alle mode e insomma al mercato della letteratura”.Da ricordare anche: “Il colombre” (1966) e“Le notti difficili “(1971). Tra l’uno e l’altro libro: un’antologia di racconti, “La boutique del mistero” (1968) e soprattutto “Poema a fumetti “(1969), che ottiene il Premio di Paese Sera per il miglior fumetto e che mette in risalto le sue qualità di disegnatore e pittore, ancora recentemente sottolineate con una mostra antologica alla Rotonda della Besana di Milano.Ricordiamo dunque: “Barnabò delle montagne” (1933), “Il segreto del bosco vecchio” (1935), “Il deserto dei tartari “(1940), “I sette messaggeri “(1942), “Paura alla Scala” (1949), “Il crollo della Baliverna” (1954), Sessanta racconti (1958, vincitore del Premio Strega), “Un amore” (1963), “Le notti difficili “ (1971).Giorgio Calcagno lo definiva «amato dai lettori ma dimenticato dai critici». Spesso non incluso nelle antologie del Novecento, Dino Buzzati è stato considerato “minore”, un tassello non fondamentale nella costruzione della letteratura italiana: Paolo Milano si scandalizzava perché in Polonia gli avevano citato Buzzati, «un autore così basso»; Gianfranco Contini lo escluse addirittura dalla sua «Italia magica»; Asor Rosa nella sua Letteratura italiana non lo nomina neppure; Guglielmi lo considera un autore secondario, ed è quasi sempre assente dai manuali scolastici. Per gli intellettuali degli Anni ‘60 e ‘70, Buzzati è un autore borghese, fuori dalla storia. Eppure è uno degli autori più letti in Italia. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi del prossimo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Belluno. Dopo i saluti del Presidente del Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” Gianni Aiello, sarà la volta di quelli istituzionali da parte del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Belluno Roberto Pedrin. La parola passerà al relatore Antonino Megali (Vice presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme dei Social Network presenti nella rete, a far data dal 15 aprile.