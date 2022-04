Reggio Calabria: nuovo bando per il sostegno alle imprese. Martino: “da categorie suggerimenti preziosi”

6 Aprile 2022 15:31

Reggio Calabria: prosegue il percorso di partecipazione per la stesura del bando da 3,8 milioni per il miglioramento dei processi produttivi in chiave ambientale

“Si stanno rivelando molto utili i suggerimenti avanzati dalle associazioni di categoria e dalla Camera di Commercio coinvolti nelle fasi propedeutiche alla stesura del bando, da 3,8 milioni di euro, per il miglioramento dei processi produttivi in chiave ambientale”. L’assessore allo Sviluppo Economico, Angela Martino, torna a parlare delle opportunità previste dai fondi del “React Eu”, ragionando sul “proficuo lavoro di interlocuzione e confronto avviato col mondo dell’impresa e del commercio rispetto ad un percorso di crescita e sviluppo molto importante. Dalla viva voce delle aziende – ha spiegato – stiamo raccogliendo gli spunti necessari per elaborare la migliore proposta possibile. Le scelte che farà il Comune, infatti, dovranno servire, soprattutto, all’economia del territorio che ha, nelle nuove risorse messe a disposizione dall’Europa, un’opportunità fondamentale, per esempio, in termini di miglioramento ed efficientemento energetico ed ambientale. Personalmente – ha aggiunto l’assessore – sono molto soddisfatta del percorso avviato che punta su trasparenza e condivisione quali elementi essenziali di un dialogo ampiamente atteso e apprezzato da tutti gli attori coinvolti. In prossimità dell’estate – ha concluso la delegata alle Attività Produttive – e nella fase più delicata della post pandemia, ritengo sia essenziale adottare ogni strumento di partecipazione attiva che renda appieno il senso più autentico e nobile d’essere comunità. Ognuno di noi – ha concluso – opera, lavora ed agisce per Reggio e per i reggini affinché si esca definitivamente da una crisi che, a più riprese, ha fortemente colpito il tessuto economico e sociale cittadino. Farlo, in questo caso, puntando anche al rispetto dell’ambiente e di tutto ciò che ci circonda, rende più avvincenti le sfide del futuro che devono vedere ognuno di noi al centro dei processi di cambiamento. La strada, dunque, è quella giusta e, nei prossimi giorni, torneremo a tirare le somme consapevoli di non aver lasciato nulla di intentato e, soprattutto, nessuno indietro”.