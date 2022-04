13 Aprile 2022 22:15

Reggio Calabria, Nino Pratticò nominato responsabile del dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia: “grande soddisfazione”

Fratelli d’Italia, il partito che fa capo a Giorgia Meloni, che attualmente, nei sondaggi, risulta il primo partito d’Italia, cerca di darsi una struttura anche a Reggio Calabria, storica roccaforte della destra italiana, dove ha sempre riscosso migliaia di consensi e ha amministrato per tanti anni, gli enti più importanti, come il Comune e la Regione. Nell’ottica di questa riorganizzazione del partito sul territorio, sono stati costituiti dei dipartimenti tematici, che avranno il compito di pianificare l’attività politica di Fratelli d’Italia nell’area della città metropolitana di Reggio Calabria. Uno di questi dipartimenti, è quello riguardante l’equità sociale e la disabilità, che è stato affidato a Nino Pratticò, storico militante della destra reggina, fin dai tempi dei movimenti giovanili, già Dirigente Provinciale di Azione Giovani, gruppo giovanile di Alleanza Nazionale,dal 2005 al 2011 e da sempre impegnato in prima linea nelle battaglie storiche della destra reggina. “È una grande soddisfazione per me- ha dichiarato Nino Pratticò- a tal proposito, voglio ringraziare il Commissario Straordinario di FdI Denis Nesci, per la fiducia riposta verso la mia persona. Mi occuperò di due tematiche molto importanti nella società di oggi, come l’equità sociale e le disabilità, due argomenti che meritano la più alta attenzione da parte di chi si occupa di politica”. Fratelli d’Italia si sta preparando al meglio per le prossime grandi sfide, prima su tutte le elezioni politiche del 2023, e a tal proposito, i prossimi 28,29 e 30 aprile, ha organizzato una conferenza programmatica a Milano, in cui verranno stilati i primi punti su cui impostare la campagna elettorale del prossimo anno.