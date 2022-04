Reggio Calabria: nella sede sociale dell’associazione “Amici del Miseo” il recital della poetessa Giovanna Oro

8 Aprile 2022 13:49

Reggio Calabria: nella sede sociale dell’associazione “Amici del Museo” il recital della poetessa Giovanna Oro. Conduce l’incontro il vicepresidente dell’Associazione, prof. Minella Bellantonio

L’associazione “Amici del Museo” informa: “fra le tante nostre ricchezze storiche e culturali, una ce n’è, che sta particolarmente a cuore all’Associazione “Amici del Museo”. Si tratta della lingua – che, per rispetto a quella nazionale, chiamiamo ‘dialetto’, o, per dargli una veste ricercata: ’vernacolo’ – o, meglio, della parlata usata sulla riva calabrese dello Stretto. E non è un atteggiamento snob o vagamente paludato: è un obbligo per chi fa Cultura, per chi si richiama alle’radici’. Esigenza ancora più marcata proprio per la crisi profonda che, purtroppo, caratterizza l’uso di essa. Se ne è già parlato in un precedente evento; se ne tornerà a parlare domenica pomeriggio, alle 17 30, nella sede sociale. L’occasione è data dall’incontro con la socia Giovanna Oro, poetessa già ampiamente affermata, che esprime felicemente la sua vena artistica servendosi proprio di questa nostra parlata, con la quale esprimere al meglio sentimenti, sensazioni, ricordi, visioni, impegno sociale. Sarà un momento tutto particolare, per risentire, per apprezzare suoni, cadenze, espressioni che, comunque se ne voglia parlare, fanno parte del nostro ’essere reggini’. Conduce l’incontro la vicepresidente dell’Associazione, prof. Minella Bellantonio”.