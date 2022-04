Grave lutto a Reggio Calabria, morto improvvisamente il giovane Alessandro Sgrò

28 Aprile 2022 16:30

Reggio Calabria, la morte di Alessandro ha sconvolto amici e parenti: Sgrò lascia moglie e figlia

Tristezza e sgomento a Reggio Calabria per l’ennesima improvvisa morte prematura: ieri è deceduto il giovane Alessandro Sgrò, molto noto e conosciuto in città. La morte di Sgrò ha sconvolto amici e parenti: era un ragazzo estremamente dolce e buono, apprezzato da tutti per le sue straordinarie doti umane. Con la sua scomparsa, tutti gli amici e i conoscenti si stanno stringendo calorosamente attorno al dolore della moglie e della piccola figlia. Alessandro praticava arti marziali con il gruppo del centro Dekaju e sono numerosi i messaggi di condoglianze lasciati da coloro che gli volevano bene sui social.