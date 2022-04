Reggio Calabria, morta dopo un intervento per perdere peso: assolti i medici, ma la famiglia sbotta

29 Aprile 2022 16:30

La famiglia di Immacolata Buontempone, 43enne reggina morta dopo un intervento per perdere peso a Villa Sant’Anna e trasferita d’urgenza a Roma, chiede giustizia

9 anni fa quasi esatti, era il 4 aprile del 2013, dopo un’agonia di qualche settimana, successiva a un normalissimo intervento di routine per perdere peso, moriva a Roma la 43enne reggina Immacolata Buontempone. Per questo, nel 2018, la Procura di Roma aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per un chirurgo di Villa Sant’Anna a Reggio Calabria, clinica in cui la donna era stata operata, e per sette medici del Policlinico Umberto I di Roma, dove la donna era stata trasferita dopo essere uscita dall’intervento in fin di vita. Nei giorni scorsi, però, la sentenza: tutti assolti.

La decisione ha ovviamente provocato lo sdegno e la rabbia della famiglia: “mia madre era in sovrappeso, voleva dimagrire – le parole della figlia Marianna a RomaToday – Aveva iniziato a interessarsi all’intervento di riduzione dello stomaco tramite il palloncino e si era rivolta alla clinica Villa Sant’Anna di Reggio Calabria, dove abitiamo. Il 23 marzo 2013 è stata ricoverata e operata, ma qualcosa è andato storto e lei si è sentita male. Il nostro consulente legale ha spiegato poi che nell’inserimento del palloncino era stato lesionato l’esofago, una lacerazione che ha causato una gravissima infezione”.

Anche la mamma, Paola Parisi, racconta gli attimi precedenti e successivi a quell’intervento: “quel giorno l’ho accompagnata io, siamo arrivate alle 8 del mattino, i medici le hanno messo il camice e l’hanno chiamata per prima. Mi hanno detto che avrei potuto vederla nel giro di poco tempo, e invece io per almeno tre ore non ho più visto mia figlia. In tarda mattinata, dopo che anche le altre persone in lista per lo stesso intervento erano state operate, sono venuti a chiamarmi i dottori per avvisarmi che era successo qualcosa. Sono entrata e l’ho vista, sono rimasta scioccata: era gonfia, scura in viso, irriconoscibile. Mi ha detto ‘mi sento male mamma, non riesco a respirare’. Ricordo che una dottoressa le massaggiava le spalle. Non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, sapevo solo che mia figlia aveva paura e dolore, e che nessuno riusciva ad aiutarla né a spiegare cosa avesse”.

Da lì il trasferimento d’urgenza a Roma con un elicottero, al Policlinico Umberto I, dopo che la donna non era stata accettata agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Nove giorni dopo il ricovero, la nuova operazione, lunghissima, il 3 aprile, ma in seguito a 12 ore di intervento la mattina del 4 muore. “Abbiamo sempre chiesto solo e soltanto giustizia – dice ancora la figlia Marianna – mia madre è morta per un’operazione di routine che dura pochi minuti, e dopo nove anni e un’accusa di omicidio colposo di primo grado tutti i medici sono stati assolti. Questo nonostante che il nostro consulente abbia sempre sostenuto che se si fossero rispettati i tempi giusti e si fosse intervenuti subito l’esito sarebbe stato molto diverso. Mia madre poteva salvarsi, bastava una semplice protesi nell’esofago per chiudere la lacerazione, e invece si è perso tempo sia in clinica che al Policlinico Umberto I”.